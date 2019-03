Burgwedel

In Burgwedel ist der bezahlbare Wohnraum knapp. Das wurde nicht erst beim Neujahrsempfang der SPD deutlich, als das Thema für Diskussionen sorgte. Fast sämtliche Kommunen in der Region Hannover wachsen. Nur in Burgwedel sanken im dritten Jahr in Folge die Bevölkerungszahlen. Am 31. Dezember lebten noch 20.902 Menschen in der Stadt und den sechs anderen Ortsteilen. Bürgermeister Axel Düker machte vor allem eine Grund für den Bevölkerungsrückgang aus: „Diese Entwicklung ist fatal für die Stadt und für ihre Infrastruktur. Wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum in der Stadt.“ Zu Beginn dieser Woche war die Freude entsprechend groß, als nach zweijähriger Planung Stadt und Unternehmer Antonio Saccullo den Kaufvertrag für das Gartenhofquartier am Pöttcherteich unterzeichneten. Dort sollen nun 26 Miet- und 29 Eigentumswohnungen. Doch reicht das aus?

Wie bleibt Burgwedel für Familien attraktiv?

Erst im Februar erklärten die Regionsmitarbeiter Isabell Kurz und Wolfgang Jung in einer Sitzung der Kommunalpolitik, dass in den kommenden fünf Jahren in der Stadt 420 zusätzliche Wohnungen benötigt werden. Nach ihrem Konzept sollten davon 200 in Einfamilien- und 220 in Mehrfamilienhäusern entstehen. Und die Wohnungen müssten bezahlbar sein. Doch wie ist das zu schaffen? Was können Wohnungsbauunternehmen tun? Welche Rahmenbedingungen sind nötig, damit Burgwedel auch künftig für Familien und Fachkräfte attraktiv bleibt? Diese Fragen sollen nun beim ersten HAZ-Forum in der Region thematisiert werden. Experten und Leser treffen sich dazu am Montag, 25. März, um 18 Uhr im Amtshof in Burgwedel.

Bürgermeister Axel Düker stellt sich den Fragen der Leser

Anke Bitterkleit-Kutz Quelle: Anke Bitterkleit-Kutz

Zugesagt hat bereits Bürgermeister Axel Düker. Er trifft auf Anke Bitterkleit-Kutz ( CDU) aus dem Bauausschuss. Auch Vertreter der Sozialverbände wie Imke Fronia von der Diakonie sind eingeladen. Fronia hat ein vierteiliges Unterrichtskonzept für neue Mieter entwickelt. Teilnehmer erhalten in Kursen zum Beispiel in Burgdorf, Lehrte und Sehnde grundsätzliche Informationen über Mietverträge, Rechte und Pflichten – und können das erworbene Zertifikat gegenüber Vermietern einsetzen, um ihren Chancen auf eine Wohnung zu erhöhen. Zur Diskussion sind zudem Vertreter von Wohnungsunternehmen und der Region Hannover eingeladen. Beim HAZ-Forum stehen aber vor allem die Fragen der Leser im Mittelpunkt. Nach einer etwa 40-minütigen Diskussion auf dem Podium wird die Runde für Einwürfe der Leser geöffnet. Leser können schon jetzt ihre Fragen stellen und per Mail an hannover@haz.de mit dem Stichwort „ Burgwedel“ schicken.

Imke Fronia hat den Mieterführerschein entwickelt - jetzt will sie das Projekt in der ganzen Region etablieren. Quelle: Antje Bismark

Jetzt für das HAZ-Forum anmelden

Die HAZ-Foren zu stadtpolitischen Themen gibt es in ihrer Form seit 2012. Es wurde über Gentrifizierung diskutiert, über Verkehrspolitik und Inklusion. Nun feiert das Format in Burgwedel Premiere. Die Foren sind stets kostenlos. Es wird lediglich um eine Anmeldung per Mail an hannover@haz.de gebeten. Um 18 Uhr geht es am 25. März los.

Von Jan Sedelies