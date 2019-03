Burgwedel

In den nächsten fünf Jahren fehlen in Burgwedel 420 Wohnungen – 200 in Einfamilien- und 220 in Mehrfamilienhäusern. Nur dann lässt sich nach Einschätzung der Region Hannover verhindern, dass die Zahl der Einwohner in der Stadt weiter sinkt, während parallel der Druck auf dem Wohnungsmarkt wächst. Wie beugt die Kommune überbordenden Spekulationen vor? Sind die in vier Ortschaften geplanten Neubaugebiet nicht längst überfällig? Und welche Kosten kommen künftig auf die Bewohner zu. Über diese und noch viele andere Fragen diskutieren heute Abend beim HAZ-Forum der Burgwedeler Bürgermeister Axel Düker, Anke Bitterkleit-Kutz aus dem Bauausschuss der Stadt, Imke Fronia von der Diakonie und Stefan Müller, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Großburgwedeler Kaufleute.

Verfolgen Sie die Diskussion hier im Liveticker:

Die Debatte beginnt um 18 Uhr.

Von Antje Bismark und Thomas Oberdorfer