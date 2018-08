Nachrichten Großburgwedel - „Aus altem Neugemachtes“ auf der Orgel Der Goslarer Orgelvirtuose Martin Hoffmann konzertiert international. Am Sonntag, 26. August, ist er in der Großburgwedeler St. Petri-Kirche zu hören – bei freiem Eintritt.

Der vielfach prämierte Organist Martin Hoffmann spielt am 26. August in St. Petri in Großburgwedel. Quelle: privat