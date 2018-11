Großburgwedel

Ein VW Multivan ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Großburgwedel gestohlen worden. Der Wagen stand an der Breslauer Straße. Als der Wagenbesitzer am Donnerstagmorgen gegen 6.20 Uhr das Auto benutzen wollte, war es verschwunden. Er hatte es am Abend zuvor gegen 18.30 Uhr abgestellt. Der T6 hat eine auffällige Zwei-Farben-Lackierung: der obere Bereich ist weiß, der untere dunkelsilber. Den Wert des ein Jahr alten Autos beziffert der Besitzer mit 30.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 bei der Dienststelle in Burgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer