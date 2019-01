Großburgwedel

Dass Hans Christian Andersen nicht nur schöne Märchen erzählen und aufschreiben konnte, beweist die Ausstellung „Ein Poet mit Feder und Schere“ in der Kunsthalle Bremen. Dort werden derzeit Scherenschnitte des wohl bekanntesten dänischen Dichters gezeigt. Die Seniorenbegegnungsstätte Burgwedel plant eine Tagesfahrt an die Weser.

Scherenschnitt von Hans-Christian A ndersen Quelle: Kunsthalle Bremen

Andersens weitgehend unbekanntes Talent als Meister des Scherenschnittes wird in der Kunsthalle Bremen dokumentiert. Es ist die größte Darstellung von Hans Christian Andersen als bildender Künstler, die bisher in Deutschland zu sehen ist. Seine Märchen sind weltberühmt und wurden in 150 Sprachen übersetzt. „Das hässliche Entlein“, „Des Kaisers neue Kleider“, „Die Schneekönigin“ sind nur einige seiner bekannten Geschichten, die Kinder seit über hundert Jahren in phantastische Welten entführen. Der dänische Schriftsteller, 1805 in Odense auf der Insel Fünen geboren und 70 Jahre später in Kopenhagen gestorben, war weit mehr als ein begnadeter Erzähler.

Die Tagesfahrt im Detail: Mit dem Bus geht es am Mittwoch, 20. Februar, von Großburgwedel aus in Richtung Bremen, dort kann die Stadt zuerst auf eigene Faust erkundet werden. Am frühen Nachmittag ist dann der Besuch der Kunsthalle vorgesehen. Dort ist eine Führung durch die Andersen-Ausstellung geplant. Im Anschluss besteht die Möglichkeit noch einmal eigenständig durch die Ausstellung zu bummeln oder noch eine Tasse Kaffee im museumseigenen Café zu trinken, ehe es wieder mit dem Bus zurück in Richtung Burgwedel geht. Der Teilnehmerpreis beträgt 32 Euro. Darin sind enthalten: Fahrtkosten, Führung und Eintritts für die Kunsthalle. Weitere Informationen und Anmeldungen in der Seniorenbegegnungsstätte unter der Telefonnummer (05139) 894169.

Von Thomas Oberdorfer