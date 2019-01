Großburgwedel

Zu einem recht sonderbaren Fall wurde die Polizei am Mittwochmorgen in Großburgwedel gerufen: In der Nacht zuvor hatten Unbekannte auf einem Betriebsgrundstück an der Berkhopstraße zunächst versucht einen LKW älterer Bauart kurzzuschließen. Als ihnen dies nicht gelang, versuchten sie ihr Glück an einem ebenfalls auf dem Gelände abgestellten Mercedes. Mit Erfolg. Dann – so die Vermutung der Polizei – machten sich die Unbekannten mit dem Fahrzeug auf den Weg in die Schulze-Delitzsch-Straße. Dort angekommen, kuppelten sie einen Anhänger mit einem Kompressor an den LKW und fuhren wieder los. Warum diese Fahrt dann nach nur rund 50 Metern endete und der entwendete LKW samt Anhänger nun auf einem Betriebsgrundstück abgestellt wurden, darüber rätselt auch die Polizei. Aber: Gestohlen ist gestohlen. Auch wenn LKW, Anhänger und Kompressor wieder da sind, haben die Beamten eine Anzeige gegen unbekannt geschrieben und bitten etwaige Zeugen sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer