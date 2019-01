Großburgwedel

Eine böse Überraschung erlebte der Besitzer eines schwarzen Audi in Großburgwedel: Der Fahrer hatte sein Fahrzeug auf einem Parkplatz an der Dr.-Albert-Davis-Straße abgestellt. Als er am Dienstagmittag gegen 12.40 Uhr zu seinem Audi zurückkehrte bemerkte er eine Beschädigung am hinteren Radkasten. Augenscheinlich – so vermutet die Polizei – hat ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den Audi gerammt. Der Wagen stand rund eineinhalb Stunden auf dem Parkplatz. Die Beamten beziffern den entstandenen Schaden mit 1500 Euro und bitten etwaige Zeugen sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 beim Polizeikommissariat Großburgwedel zu melden. Sie ermitteln gegen unbekannt wegen Fahrerflucht.

Von Thomas Oberdorfer