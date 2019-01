Großburgwedel

Die Großburgwedeler St. Petri Gemeinde hat einen neuen Beirat. Er wurde jetzt feierlich in sein Amt eingeführt. Die Mitglieder des Gremiums kümmern sich um die Organisation von Veranstaltungen, bringen Ideen oder auch Gestaltungsvorschläge in die Gemeinde ein. Dabei sind sie ein Bindeglied zwischen der Gemeinde auf der einen und den Leitungsebenen mit dem Kirchenvorstand und den Pastoren auf der anderen Seite. Die meisten Mitglieder des neuen Beirats sind bereits seit vielen Jahren in der Gruppe aktiv. Lediglich Andrea Dragheim und Hildegard Seeger sind in diesem Jahr aus Gesundheits- oder Altersgründen ausgeschieden. Neu dabei sind jetzt Anita Becker, Gisela Hogreve, Anita Peuser und Günter Overbeck.

Von Thomas Oberdorfer