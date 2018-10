Großburgwedel

Der Weihnachtsmarkt der Interessengemeinschaft Großburgwedeler Kaufleute (IGK) wartet in diesem Jahr mit einer Besonderheit auf. „Erstmals werden wir das Kunsthandwerkerzelt beheizen“, kündigt IGK-Event-Organisator Karlheinz Schridde an.

Eine Ölheizung soll in dem – je nach Bedarf zwischen 200 und 300 Quadratmetern – großen Zelt für angenehme Temperaturen sorgen. „Wir peilen 12 Grad an“, sagt Schridde und hofft so auf höhere Besucherzahlen und vor allem eine längere Verweildauer in dem Zelt. „Wenn es draußen kalt ist, könnte man sich dort prima aufwärmen“, sagt er. Und damit die Besucher dann auch versorgt sind, sucht Schridde noch einen Anbieter für Kaffee und Kuchen im Zelt. „Vielleicht hätte ja ein Verein Interesse das zu organisieren“, hofft er auf Meldungen aus Großburgwedel. Außerdem sucht die IGK noch Kunsthandwerker, die im Zelt oder auf dem „normalen“ Weihnachtsmarkt ausstellen wollen. Wer Interesse hat, kann sich bei Karlheinz Schridde telefonisch unter der Nummer (05139) 9807086 melden.

Info: Die IGK veranstaltet in diesem Jahr den Weihnachtsmarkt vom 7. bis 9. Dezember wie gewohnt auf dem „Alten Markt“ in Großburgwedel. to

Von Thomas Oberdorfer