Großburgwedel

Das Schuljahr am Gymnasium Großburgwedel klingt am Dienstag, 26. Juni, mit einem vielfältigen musikalischen Programm beim alljährlichen Sommerkonzert aus. Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 12 werden dabei die Ergebnisse ihrer Probenarbeit als Solisten oder im Bläserklassen-Verband, als Singer/Songwriter, als Band oder als Flamenco-Tänzerinnen präsentieren.

Die Stücke aus unterschiedlichen musikalischen Epochen und Stilrichtungen, die die Schüler während der vergangenen Monate im Rahmen verschiedener Arbeitsgemeinschaften geübt haben, werden ab 17.30 Uhr in der Aula zu hören sein. Willkommen sind nicht nur Eltern und Großeltern, sondern auch andere Interessierte. Der Eintritt ist frei.

Auf der großen Bühne sind unter anderem die „Funky Frogs and Friends“ und die „Music People“ zu erleben: Die Bläserklasse des 5. Jahrgangs zeigt, was die intensive Ausbildung im Klassenorchester in Zusammenarbeit mit der Musikschule innerhalb eines Jahres für Ergebnisse hervorbringt. Die Bläserklasse des 6. Jahrgangs ist nach zwei erfolgreichen Jahren mit zahlreichen Auftritten letztmalig in der jetzigen Zusammensetzung zu hören, da das zweijährige Angebot dann ausläuft. Wer nach seiner Zeit in der Bläserklasse weitermachen möchte, findet in der Arbeitsgemeinschaft „BlasDesaster“ die Möglichkeit, sich auf die spätere Mitgliedschaft in der Bigband vorzubereiten. So kann man als Zuhörer beim Sommerkonzert am Dienstag die Entwicklung der breitangelegten musikalischen Ausbildung am Gymnasium verfolgen.

Besonders freuen kann man sich dort auf die farbenfroh gekleideten Flamenco-Tänzerinnen, die spanisches Flair auf die Aulabühne bringen werden. Den Abschluss des Sommerkonzertes übernimmt mit Celina Schultheiß und Band dann eine junge, aber dennoch bereits erfahrene Sängerin, die auch schon auf dem Maschseefest in Hannover das Publikum begeistert hatte.

Von Frank Walter