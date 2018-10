Nachrichten Großburgwedel - BMW brennt auf Aldi-Parkplatz Einsatz für die Feuerwehrkräfte aus Großburgwedel: Auf dem Aldi-Parkplatz ist am Donnerstagabend ein BMW in Flammen aufgegangen.

Am Donnerstagabend ist auf dem Aldi-Parkplatz in Großburgwedel ein BMW in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr löschte den Brand mit Schaum. Quelle: Julia Polley