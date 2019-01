Großburgwedel

Unfall in der Großburgwedeler Innenstadt: Der Fahrer eines Ford übersah am Mittwochnachmittag beim Abbiegen von der Hannoverschen in die Mühlenstraße einen Fußgänger. Der 66-Jährige fuhr den Mann im Kreuzungsbereich der beiden Straßen an. Der 48-jährige Fußgänger fiel dabei auf die Motorhaube des Fahrzeugs und stürzte von dort dann auf den Boden. Dabei verletzte er sich leicht. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich gegen 16.35 Uhr. Die Polizei bittet etwaige Zeugen sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer