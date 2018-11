Fuhrberg

Eine böse Überraschung erlebte am Mittwoch ein Einbrecher in Fuhrberg: Der unbekannte Täter hatte zuerst an der Tür eines Einfamilienhauses in der Berliner Straße geklingelt. Das war gegen 17.30 Uhr. Obwohl im Haus, reagierte der Wohnungsbesitzer nicht. Kurze Zeit später hörte er dann, wie sich jemand an der Außenjalousie zu schaffen machte. Jetzt wiederum machte er auf sich aufmerksam. Daraufhin suchte der Täter das Weite. Die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten Wohnungseinbruchs und bittet etwaige Zeugen sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 bei der Dienststelle in Großburgwedel zu melden. to

Von Thomas Oberdorfer