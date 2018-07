Großburgwedel

Nach dem Einbruch in eine Firma an der Kokenhorststraße in Großburgwedel werden nun die Täter gesucht. Zudem bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Nach Auskunft einer Sprecherin des Burgwedeler Kommissariats hatten die Unbekannten am Sonntag gegen 3 Uhr zunächst ein Zaunelement an dem Firmengrundstück entfernt und anschließend gewaltsam die Außenfassade einer Halle aufgebrochen. Über die Art des Diebesgutes konnte die Sprecherin noch keine Angaben machen.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Trakehner Weg in Großburgwedel. Allerdings blieb es bei einem Versuch. Die Tat ereignete sich am Freitag zwischen 15.30 und 23 Uhr. Dabei hatten die Einbrecher versucht die Eingangstür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Als das nicht gelang, gaben die Täter ihr Vorhaben auf und flüchteten.

Hinweise erbittet die Polizei in Großburgwedel unter der Telefonnummer (05139) 9910.

Von Sven Warnecke