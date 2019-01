Nachrichten Engensen - Radfahrer dürfen Gehweg nicht mehr benutzen Entgegen der Absprache vor der Sanierung. Die Region stellt in Engensen neue Verkehrsschilder auf und ändert damit die Verkehrsführung.

"Was soll das?" fragt sich Petra Reupke: Nach wenigen Metern beendet ein Schild den gemeinsamen Rad- und Gehweg an der Ramlinger Straße in Engensen. Quelle: Thomas Oberdorfer