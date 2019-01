Engensen

Schlimmer Unfall in Engensen: Ein Auto hatte am Mittwochmorgen ein Mädchen in dem Ort angefahren und verletzt. Die Zwölfjährige musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Und das war passiert: Gegen 6.50 Uhr wollte das Mädchen die Schillerslager Straße überqueren. Das bemerkte ein Autofahrer, der mit seinem Audi aus einem Nachbarort kommend in Richtung Schillerslage unterwegs war, zu spät und fuhr die Zwölfjährige an. Sie wurde zu Boden geschleudert und verletzt. Ein Krankenwagen brachte das Mädchen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Das Mädchen trug nach Aussage der Polizei dunkle Kleidung.

Von Thomas Oberdorfer