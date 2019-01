Burgwedel

Heißt es nun die Lehrer*innen oder die Lehrenden oder doch die Lehrkräfte? Nachdem sich die Stadt Hannover für die geschlechterneutrale Schreibweise entschieden hat, streitet die Republik für Schreib- und Sprechweisen. Für Burgwedel ist das längst kein Thema mehr. Seit zwei Jahren schreiben und sprechen die Verwaltungsmitarbeiter geschlechterneutral – mit dem Gender-Sternchen.

Eingeführt hat das die Gleichstellungsbeauftragte Ilinda Bendler. „Ich nutze diese Sprech- und Schreibweisen privat schon seit vielen Jahren“, sagt sie und überzeugte davon schließlich auch Bürgermeister Axel Düker. Bendler schrieb für ihre Kollegen in der Verwaltung einen zweiseitigen Leitfaden, in dem wurde mit Beispielen festgehalten, wie künftig die Kommunikation ablaufen solle. „Und das klappt richtig gut“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte. Was ihr wichtig ist: „Das war ein Leitfaden, keine Dienstanweisung. Es drohten keine Konsequenzen bei Nichtbeachtung“, erklärt sie und schickt gleich eine Begründung hinterher: „Das ganze ist ein Prozess, da muss man hineinwachsen. So etwas geht nicht von heute auf morgen.“

Das Ergebnis nach zwei Jahren: „Wir nutzen heute alle die neuen Schreib- und Sprechweisen. Und das klappt auch ganz gut“, sagt Stadtsprecherin Michaela Seidel. Was Bendler nicht verstehen kann, dass ist die Aufregung die um den Vorstoß aus dem hannoverschen Rathaus. „In Burgwedel hat es kaum Reaktionen gegeben, wenn schon, dann eigentlich nur positive. Aufgeregt hat sich hier niemand“, sagt sie, mit einem Blick zurück auf die Einführung.

Und wie heißt es nun – Lehrer*innen oder die Lehrenden oder doch die Lehrkräfte. Darauf hat der Burgwedeler Leitfaden eine Antwort parat und die lautet „Lehrkräfte“ oder auch Lehrer*innen.

Von Thomas Oberdorfer