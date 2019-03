Wettmar

Gleich drei Verletzte haben Unfälle am Mittwoch gefordert: So wollte die 37-jährige Fahrerin eines Daimler gegen 16.50 Uhr mit ihrem Wagen von der Hauptstraße in Wettmar nach links in die Thönser Trift einbiegen. Dabei übersah sie nach Polizeiangaben einen entgegenkommenden Daimler mit einer 43 Jahre alten Fahrerin. Sie konnte dem Unfallauto nicht mehr ausweichen, beide Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei erlitten die 43-Jährige und ein fünfjähriges Kind, das mit ihr im Wagen saß, leichte Verletzungen. Das Kind kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nach Aussage des Polizeisprechers nicht mehr fahrbereit, sie mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 31.000 Euro.

Gegen 15.15 Uhr hatte am Mittwoch zudem der 54-jährige Fahrer eines VW, der am Bahnhof Großburgwedel nach links in die Bahnhofstraße einbiegen wollte, einen entgegenkommenden Mercedes übersehen. Diesen steuerte eine 86 Jahre alte Frau. Beide Fahrzeuge kollidierten, dabei verletzte sich die Fahrerin. Sie musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Den Schaden gibt die Polizei mit 8000 Euro an.

Von Antje Bismark