Großburgwedel

Mit einem Trick haben zwei Frauen am Donnerstagnachmittag versucht, in einem Mehrfamilienhaus an der Von-dem-Bussche-Straße an Wertsachen einer Seniorin zu gelangen. Nach Aussage der Großburgwedelerin hatte es gegen 16.15 Uhr an ihrer Tür geklingelt. Als sie die Haustür öffnete, trat eine junge Frau in den Flur und gab vor, zu einem Nachbarn zu wollen. Wenig später klingelte dieselbe Frau erneut. Diesmal bat sie um einen Notizzettel, da niemand bei den Nachbarn zu Hause sei.

In der Wohnung diktierte die Frau der Bewohnerin eine Nachricht und hielt dabei, wie die Seniorin bemerkte, ihr Halstuch merkwürdig hoch. Ihrer Freundin, die gerade zu Besuch war, fiel kurz danach auf, dass eine weitere Frau unbemerkt die Wohnung betreten hatte und dort herumlief. Auf diese Person angesprochen, verließen beide Frauen unverzüglich das Wohnhaus in unbekannte Richtung.

Nach aktuellem Ermittlungsstand haben die Trickdiebinnen keine Beute gemacht. Die jüngere Frau ist etwa 20 Jahre alt, hat ein gepflegtes Äußeres und trug eine dreiviertellange Hose sowie das hochgehaltene Halstuch. Ihre Komplizin ist circa 50 Jahre alt und dicklich. Beide sind laut Polizei „von südländischer Erscheinung“ und trugen Strohhüte. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer (0511) 1095555 entgegen.

Von Martin Lauber