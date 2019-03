Großburgwedel

Sturmtief Dragi hat den Feuerwehrleuten in Großburgwedel eine kurze Nacht beschert: Sie erhielten am Sonntag gegen 1.15 Uhr die erste Alarmierung, nachdem Windböen insgesamt vier Bäume an der Pestalozzistraße umgeworfen hatten. Unter der Einsatzleitung von Jörn Neba rückten die Freiwilligen mit drei Fahrzeugen aus, wie Feuerwehrsprecher Jörg Hendricks sagte. Seinen Angaben zufolge mussten die Einsatzkräfte die jeweils etwa 20 Meter langen Bäume mit Motorsägen so bearbeiten, dass sie von der Straße gezogen werden konnten. Bei einem weiteren Baum mussten sie die Äste stutzen. Anschließend reinigten sie noch die Fahrbahn, ehe der Einsatz gegen 3.40 Uhr endete.

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr aus dem Stadtgebiet Burgwedel lesen Sie im Polizeiticker.

Von Antje Bismark