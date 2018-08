Straßenbauingenieur Andrej Wyshimok hat erneut das komplette städtische Straßen- und Wegesystem abgeschritten und akribisch notiert, wo was mit welcher Priorität fällig ist. Seit 2015 sind auf Basis dieser Erkenntnisse im Stadtgebiet bereits 30 Straßen auf zwölf Kilometern saniert worden.

Und künftig möchte Wyshimok auch die Wirtschaftswege systematisch abarbeiten. Bisher seien in den Schotterwegen die zahlreichen Schlaglöcher immer nur mit kurzfristigem Erfolg verfüllt worden. „Das verschlingt alle Jahre wieder neues Geld“, sagte der Straßenbauer jetzt im Bauausschuss. Losgehen soll es 2019 mit dem Trülldamm, für 71.400 Euro soll er auf fünf Kilometern Länge erneuert werden.

Circa eine Million Euro beträgt das Budget für die Straßenunterhaltung, das die Verwaltung für 2019 anmelden will – das Gros des Geldes ist für drei Instandsetzungen einkalkuliert: Die Heidbergstraße in Kleinburgwedel soll auf 283 Metern Länge für 182.130 Euro und die Straße Schrieberwisch in Fuhrberg auf 193 Meter Länge für 128.833 Euro in Ordnung gebracht werden. Für die Ernst-Pflüger-Straße in Wettmar sind nur die Kosten für eine konventionelle Instandsetzung von knapp 140.000 Euro zugrunde gelegt. Die Verwaltung wünscht sich aber weit aufwendigere Ausbauvarianten.

Es gibt in Burgwedel durchaus kaputtere Straßen als die drei vorgeschlagenen – den Pappelweg in Großburgwedel zum Beispiel, der so grundlegend erneuert werden muss, dass die Anlieger an den Kosten beteiligt werden müssten. Genau deshalb taucht der Pappelweg nicht auf Wyshimoks 2019-er Liste auf. Erst, wenn die wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge eingeführt und die Sanierungskosten auf mehr Schultern verteilt werden könnten, werde die Stadt die marode Straße anpacken, erklärte er.