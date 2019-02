Großburgwedel

Auch wenn es um jede Minute geht, empfiehlt es sich, genau aufzupassen. Dies jedoch versäumte der 27-jährige Fahrer eines Rettungswagens am Montag, 18. Februar. Er fuhr mit Blaulicht, jedoch ohne Einsatzhorn, auf der Fuhrberger Straße, und wollte dann nach rechts in die Bahnhofstraße abbiegen. Dabei übersah er den vorfahrtberechtigten VW Golf einer 39-Jährigen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, es entstand ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro.

Von Sandra Köhler