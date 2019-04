Großburgwedel

Es sah aus wie eine Taschenlampe, war aber in Wirklichkeit ein Elektroschocker: Polizeibeamte erkannten das getarnte Gerät bei der Überprüfung eines 22-Jährigen in Großburgwedel. Sie stellten den Elektroschocker sicher und schrieben eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der Vorfall ereignete sich am Sonnabend gegen 19 Uhr an der Straße Auf dem Amtshof.

Von Thomas Oberdorfer