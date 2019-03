Großburgwedel

Das ist schon ungewöhnlich: Seit mehreren Tagen steht ein nicht alltägliches Fahrrad auf der Polizeiwache in Großburgwedel und offensichtlich vermisst niemand den Drahtesel. Darum möchten die Beamten wissen: „Wem gehört diese Fahrrad“, fragt Polizeihauptkommissarin Antje Schneider. Die Beamten alarmiert hatte eine Anwohnerin aus der Mühlenstraße in Großburgwedel. Das war am Mittwoch. Zu dem Zeitpunkt war das blaue Lastenrad bereits fünf Tage lang in der Straße abgestellt. Die Polizisten stellten es sicher und nahmen es zur Wache mit und suchen nun den Eigentümer.

Lastenrad hat keine Herstellermarke

„An dem Fahrrad ist leider keine Herstellermarke vermerkt“, erklärt Schneider. Dafür gibt es allerdings eine Fahrgestellnummer. Die lautet: 1801093. Der Eigentümer kann sein Rad in der Polizeidienststelle in Großburgwedel, Hannoversche Straße 25, abholen. Für Rückfragen sind die Beamten unter der Telefonnummer (05139) 9910 zu erreichen.

Von Thomas Oberdorfer