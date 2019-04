Fuhrberg

Die Polizei intensiviert ihre Fahndung nach den Tätern des Raubüberfalls auf die Spargelwirtschaft Heuer: Im Frischmarkt, bei den beiden Tankstellen, beim Bäcker und noch an einigen weiteren Stellen in Fuhrberg hängen seit Freitagvormittag Zeugenaufrufe der Polizeidirektion Hannover. Mit DIN A3 großen Plakaten hoffen die Beamten den Tätern auf die Spur zu kommen. Unbekannte hatten am Ostermontag zwei Mitarbeiterinnen des Spargelhofs mit Pfefferspray angegriffen und ihnen die Tageseinnahmen des Betriebes gestohlen. „Wir wollen mit dieser Aktion gezielt die Menschen bei ihren Wochenendeinkäufen ansprechen“, sagt Polizeisprecher André Puiu. Und weiter: „Vielleicht hat ja jemand im Umfeld des Spargelhofs etwas beobachtet und sich noch nicht bei uns gemeldet.“ Außerdem verteilte die Kontaktbereichsbeamtin Antje Schneider zusammen mit einer Kollegin rund um den Spargelhof Flugblätter an die Anwohner. Telefonische Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0511) 1095555 entgegen.

Von Thomas Oberdorfer