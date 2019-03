Fuhrberg

Eine Polizeistreife hat Sonnabendmorgen gegen 7.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Mellendorfer Straße in Fuhrberg einen Audi kontrolliert. Wie sich vor Ort herausstellte, handelte es sich bei den Kennzeichen am Fahrzeug um eine „Komplettfälschung“, wie es ein Sprecher des Polizeikommissariats in Großburgwedel beschrieb. Da so der Eindruck erweckt wurde, es könnte sich um amtliche Kennzeichen handeln, leiteten die Beamten gegen den Besitzer des Audis ein Strafverfahren ein. Dieser muss sich nun wegen des Verdachts der Urkundenfälschung verantworten. Ob mit den falschen Kennzeichen weitere Straftaten begangen werden sollten, ist bisher unklar.

Von Carina Bahl