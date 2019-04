Großburgwedel

Bei Autodieben scheint in Großburgwedel derzeit die Automarke Ford besonders beliebt zu sein: In der Zeit zwischen Sonnabend 8 Uhr und Sonntag 6 Uhr entwendete ein oder mehrere Täter einen Focus ST. Der Wagen war am Pappelweg abgestellt. Nach Angaben des Besitzers ist das Auto in einer auffälligen gelben Farbe lackiert und hat schwarze Felgen. Zuvor scheiterte am Erdbrandweg der Diebstahl eines Ford SUV. Der oder die Täter hatten sich an dem Türschloss zu schaffen gemacht, konnten den Wagen aber nicht öffnen. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Freitag 23 Uhr bis Sonnabend 8 Uhr. In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 beim Kommissariat Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer