Nur eine Übung: Feuerwehren rücken zu Brand in Kleinburgwedel aus

Nachrichten Burgwedel - Nur eine Übung: Feuerwehren rücken zu Brand in Kleinburgwedel aus Schreck in der Abendstunde: Mit Sirenen wurden die Feuerwehren von Kleinburgwedel und Thönse am Dienstagabend zu einem Brand nach Kleinburgwedel gerufen. Der entpuppte sich allerdings schnell als eine Übung.

Nur eine Übung: Feuerwehrleute bereiten den Einsatz an dem ehemaligen Böcker-Hof an der Neuen Straße in Kleinburgwedel vor. Quelle: Thomas Oberdorfer