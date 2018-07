Großburgwedel

Eine Autofahrerin mit fast zwei Promille ist am Freitagabend gegen 21.35 Uhr von der Burgwedeler Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Dass hinter dem Mercedes der 66-Jährigen ein Funkstreifenwagen ebenfalls die Isernhägener Straße stadteinwärts befuhr, war reiner Zufall. Was die Beamten beobachteten, war dies: Zunächst kam der Mercedes nach rechts von der Straße auf den Grünstreifen ab, beim Gegenlenken wäre es bei Gegenverkehr zu einer Kollision gekommen. Als die 66-Jährige ihr Auto vor einer roten Ampel abbremste, nutzten die Polizisten die Gelegenheit, um für eine Verkehrskontrolle an das Auto heranzutreten. Ein Atemalkoholtest ergab 1,93 Promille. Daraufhin wurde der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Ab 1,1 Promille hat man sich einer Trunkenheitsfahrt nach Paragraph 316 Strafgesetzbuch strafbar gemacht. Die Folgen für Ersttäter sind eine Geldstrafe von 30 bis 40 Tagessätzen sowie die Verhängung einer Sperrfrist für die Neuerteilung von bis zu zwölf Monaten.

Von Martin Lauber