Großburgwedel

Für einen 18 Jahre alten Mann ist eine Feier in der Nacht zu Sonnabend im Krankenhaus zu Ende gegangen. Laut einer Polizeisprecherin waren gegen 3.20 Uhr bei einer Feier in einem Vereinsheim an der Straße Auf der Ramhorst der junge Mann und ein 19-Jähriger zunächst in eine verbale Auseinandersetzung geraten. Im weiteren Verlauf holte der 19-Jährige dann zu einem Kopfstoß gegen den Kopf des Jüngeren aus. Der 18-Jährige klagte anschließend über Kopfschmerzen, er kam ins Krankenhaus. Gegen den 19-Jährigen leitete die hinzugerufene Polizei ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein.

Von Frank Walter