Burgwedel

Wer sein Kind ab August in Burgwedel neu in einer Kindertagesstätte betreuen lassen möchte, der muss sich sputen: Ab sofort und noch bis Ende Februar nimmt die Stadtverwaltung Anmeldungen für einen Kindergartenplatz für das Kita-Jahr 2019/2020 in den Burgwedeler Einrichtungen entgegen.

Anmeldungen für die städtischen Kindertagesstätten können in der jeweiligen Kita oder dem Familien- und Kinderservicebüro im Rathaus zu den Sprechzeiten der Stadtverwaltung abgegeben werden. Bei den Kindertagesstätten in freier Trägerschaft müssen sich Interessenten direkt an die Einrichtungen wenden. Dies betrifft St. Petri, die Pestalozzi Stiftung und die Evangelische Kindertagesstätte in Fuhrberg. Die Kontaktdaten der verschiedenen Kindertagesstätten sind auf der Homepage der Stadt Burgwedel, unter www. Burgwedel.de, zu finden.

Um in Burgwedel einen Kita-Platz in Burgwedel zu bekommen, müssen die Kinder zum Zeitpunkt der Aufnahme in die Einrichtung mit dem Erstwohnsitz in der Stadt Burgwedel gemeldet sein. Zudem fordert die Stadt die Vorlage aktueller Arbeitszeitnachweise beider Elternteile bei der Anmeldung. „Diese sind erforderlich, da wir Ganztagesplätze vorrangig an berufstätige Eltern vergeben“, erläutert Stadtsprecherin Michaela Seidel.

Nähere Informationen zum Anmeldeverfahren sowie die entsprechenden Formulare sind im Familien- und Kinderservicebüro des Rathauses zu den bekannten Sprechzeiten, per Mail an familienbuero@burgwedel.de, in den Kindertageseinrichtungen sowie auf der Homepage der Stadt Burgwedel erhältlich.

Von Thomas Oberdorfer