Die erste Kunstfahrt im Jahr 2019 führt den Kunstverein Burgwedel-Isernhagen Mitte April ins Museum Moritzburg in Halle ( Saale). Dort erhalten die Teilnehmer dann eine exklusive einstündige Führung durch die Ausstellung „Die Stille im Lärm der Zeit“.

Im Frühjahr 2019 präsentiert das Kunstmuseum Moritzburg der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt die hochkarätigen Werke der Sammlung Ziegler, die zu einer der bedeutendsten Sammlungen zur Kunst des Expressionismus’ und der klassischen Moderne in Deutschland zählt.

Sammlung Ziegler umfasst bedeutende Werke

Die von dem Ehepaar Karl und Maria Ziegler im Verlauf von rund 20 Jahren zusammengetragenen 44 Gemälde, Aquarelle und Zeichnungen haben seit 1981 ihre Heimat im Mülheimer Kunstmuseum gefunden. In die 2002 gegründete selbstständige Stiftung kamen sowohl dieser Bestand als auch diejenigen Bilder, die von der nachfolgenden Generation der Familie gesammelt worden sind: 71 weitere Werke des Expressionismus’ und der klassischen Moderne. Damit verfügt die Stiftung Sammlung Ziegler insgesamt 115 Werke.

In der Zusammenschau der beiden Werkkomplexe zeigt sich die internationale Klasse der Sammlung allein schon durch die Vielzahl hochkarätiger Arbeiten des rheinischen Expressionisten August Macke: Ein Werkblock von 15 Gemälden und Aquarellen findet seinesgleichen nur noch in Bonn und Münster. Mit besonderem Schwerpunkt auf den Bildern von Emil Nolde, Franz Marc, Lyonel Feininger, Erich Heckel, Alexej von Jawlensky und Paul Klee umfasst die Sammlung weitere wichtige Werke, unter anderem von Max Beckmann, Lovis Corinth, Otto Dix, Ernst Ludwig Kirchner, Oskar Kokoschka, Käthe Kollwitz, Oskar Moll, Otto Mueller, Paula Modersohn-Becker, Hans Purrmann, Christian Rohlfs und Karl Schmidt-Rottluff.

Die Abfahrt der Kunstinteressierten aus Burgwedel und Isernhagen erfolgt am Dienstag, 16. April, um 8.30 Uhr am Hotel-Restaurant Marktkieker am alten Markt in Großburgwedel. Die Kosten für Mitglieder liegen bei 40 Euro, Gäste zahlen 50 Euro inklusive Eintritt und Führung. Danach bleibt noch bis 17 Uhr Zeit für individuelle Unternehmungen in Halle. Anmeldungen sind unter Telefon (05139) 4676 und (05139) 3587 sowie per E-Mail an info@kunstverein-bwi.de möglich.

