Die Räuber kamen am Ostermontag: Gegen 22.30 Uhr haben Angaben der Polizeidirektion Hannover zufolge mindestens zwei bislang unbekannte Männer zwei Mitarbeiterinnen desSpargelhofs Heuer am Trülldamm in Fuhrberg mit Pfefferspray angegriffen und ihnen die Tageseinnahmen entrissen.

Räuber kommen, als die letzten Gäste weg sind

Juniorchef Jörg Heuer ist erschüttert, nicht zuletzt wegen der Brutalität, mit der die Unbekannten agierten: „Bis man nach Pfefferspray wieder etwas sieht, das dauert schon eine Stunde.“ Gottlob seien die beiden überfallenen Frauen zumindest körperlich in Ordnung. Was bleibe, sei das unsichere Gefühl –auch für ihn: „Auf dem eigenen Grund und Boden überfallen zu werden, das ist hart.“ Kurz vor dem Raub hätten die letzten Gäste die an diesem Tag sehr gut besuchte Fuhrberger Spargelwirtschaft verlassen: Die Mitarbeiterinnen hätten gerade das Licht im Gastronomiezelt gelöscht und sich in Richtung Wohnhaus aufgemacht, erzählt Heuer. Da habe ein Wagen auf die beiden Frauen zugehalten, die in einem Kasten die Tageseinnahmen bei sich hatten.

Überfall auf Spargelhof : Räuber flüchten mit silberfarbenem Auto

„Sie wurden richtig gestellt“, sagt der Inhaber des am Fuhrberger Ortsrands gelegenen Spargelhofes und macht so die Dramatik des Überfalles deutlich. Aus dem Wagen, einem silberfarbenen Mercedes-Benz ohne Kennzeichen, seien zwei vermummte und dunkel gekleidete Männer gesprungen. Der Wagen habe offenbar vorher schon auf dem Grundstück gestanden, sei aber nicht weiter aufgefallen. Einer der Räuber habe sofort Pfefferspray auf die beiden 50 und 54 Jahre alten Frauen gesprüht. Dann entrissen die Täter den Frauen die Kiste, in der diese das Geld mit sich trugen. „Die haben sie ins Gebüsch geschubst und noch mal richtig mit Spray eingenebelt“, sagt Heuer. Daraufhin seien die Männer mit dem Fahrzeug geflohen. „Gesprochen haben sie nicht. Man konnte also nicht erkennen, ob es Deutsche waren oder nicht.“ 1,75 bis 1,85 Meter groß sollen die Täter sein und von kräftiger Statur. „Das waren Profis, das hat auch die Polizei gesagt, die sofort kam“, ist Heuer überzeugt.

Häufig bleibe es bei Überfällen in der Tat bei der Androhung von Gewalt, sagt Andre Puiu von der Polizeidirektion Hannover: „Aber hier haben die Täter gar keinen Widerstand aufkommen lassen, gleich das Pfefferspray gezückt.“ Im Bereich der Polizeidirektion sei es in diesem Jahr der erste derartige Vorfall. „Aber die Spargelsaison hat ja auch erst vor Kurzem begonnen.“

Polizei : Überfall genau geplant

Es sei davon auszugehen, sagt Puiu, dass die Räuber die Abläufe auf dem landwirtschaftlichen Anwesen im Vorfeld genau ausgekundschaftet hätten. Und tatsächlich: Heuer Sohn waren in den vergangenen Tagen beim Gassigehen immer wieder Unbekannte aufgefallen, die sich in der Nähe aufhielten. „Aber genau hat er nicht drauf geachtet. Es hätten ja auch Kunden sein können“, sagt Jörg Heuer. Ob nun irgendein Gast den Dieben vielleicht per Nachricht mit dem Handy einen Tipp gegeben hat, wie es sich Heuer vorstellen kann, oder woher diese sonst ihre Kenntnisse hatten: Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat, sollte sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer (0511) 109-5555 melden.

Den Spargelhof Heuer trifft der Verlust hart

„Da arbeitest du hart, und dann kommen andere und nehmen einfach das Geld mit. Das ist schon bitter“, resümiert der Chef des Spargelhofes. Der Betrieb verkauft das beliebte Saisongemüse nicht nur in der eigenen Gastronomie und im Hofladen, sondern auch an rund 40 Verkaufsständen bis nach Wernigerode. Der Raub trifft den Firmeninhaber wohl wirtschaftlich hart, denn Heuer befürchtet, auf dem Verlust sitzen zu bleiben – er geht davon aus, dass die Versicherung nichts zahlen wird.

