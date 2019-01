Fuhrberg

Bei einer Verkehrskontrolle auf der Mellendorfer Straße in Fuhrberg hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag augenscheinlich das richtige Fahrzeug gestoppt. Der 46 Jahre alte Fahrer zeigte bei der Kontrolle um 2.50 Uhr zwar keine Ausfallerscheinungen, die Polizisten baten ihn dennoch zu einer Atemalkoholkontrolle – das Gerät zeigte einen Wert von mehr als 0,5 Promille.

Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt, ließen ihm eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Sollte die Blutprobe den Wert bestätigen, drohen ihm als Ersttäter ein Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünder-Datei sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Sollte der Mann schon einmal angetrunken am Lenkrad erwischt worden sein, so werden die Konsequenzen noch deutlich härter ausfallen.

Von Frank Walter