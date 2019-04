Fuhrberg

Unbekannte haben in Fuhrberg einen VW T6 gestohlen – von diesem Fahrzeugtyp waren in den vergangenen beiden Jahren im Bereich des Polizeikommissariats Großburgwedel schon mehrere Exemplare gestohlen worden. Verschwunden ist der Kleinbus zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr, und Donnerstag, 7.50 Uhr, von seinem Stellplatz an der Dorfstraße. Den Wert des schwarzen T6, Baujahr 2016, gibt die Polizei mit rund 40.000 Euro an. Mögliche Zeugen sollten sich unter Telefon (05139) 9910 melden.

Laut der Kriminalstatistik waren im vergangenen Jahr in Burgwedel und Isernhagen insgesamt 34 Autos gestohlen worden, sechs mehr als noch 2017. Die örtliche Polizei sieht weiterhin einen ihrer Schwerpunkte bei der Bekämpfung dieser Diebstähle.

Von Frank Walter