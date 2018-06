Großburgwedel

Die SPD Burgwedel lädt zu einer Besichtigung des neuen Logistikzentrums der Firma Fiege in Großburgwedel ein. In dem 40.000 Quadratmeter großen Neubau mit seiner 324 Meter langen Fassade waren im vergangenen November nach weniger als einem Jahr Bauzeit die ersten Firmen eingezogen. Die Führung durch den Betrieb am Sonnabend, 30. Juni, von 10 bis 12 Uhr ist Auftakt der traditionellen Sommerferien-Aktionsreihe „Burgwedel entdecken“ der Sozialdemokraten. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bittet die SPD bis zum 27. Juni um Anmeldung bei Karin Beckmann unter Telefon (05139) 970579 oder per E-Mail an karin.beckmann@kabelmail.de.

Von Martin Lauber