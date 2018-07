Oldhorst/Schillerslage

Ein dicker Ast einer Eiche ist in der Nacht zu Sonntag auf die L383 zwischen Oldhorst und Schillerslage gestürzt. Eine Autofahrerin sah das Hindernis zu spät und beschädigte sich ihren Mini. Die Frau überstand den Unfall unverletzt, der Wagen war weiterhin fahrbereit. Per Sirene und Funkmeldeempfänger wurden die Feuerwehren Oldhorst und Thönse um 0.22 Uhr alarmiert, Unterstützung kam zudem in Form der Drehleiter aus Burgdorf. Die Einsatzkräfte sperrten die Fahrbahn für rund eine Stunde. Sie sägten die Reste des Astes ab und räumten die Fahrbahn wieder frei.

Von Frank Walter