Großburgwedel

Die Beamten des Polizeikommissariates Großburgwedel versuchen derzeit einem Umweltverschmutzer auf die Spur zu kommen: Ein oder mehrere unbekannte Täter haben am Kraunskamp in Großburgwedel illegal rund einen Kubikmeter Eternit-Wellplatten abgekippt. Der Müll wurde bereits am Montagnachmittag an dem Feldweg östlich der Autobahnbrücke entdeckt und soll in den kommenden Tagen abgeholt und entsorgt werden. Sollten es der Polizei gelingen, den oder die Täter zu ermitteln, könnte es für die teuer werden. Denn: Eternit gilt als Sondermüll. Deshalb haben die Beamten auch nicht ein Ordnungswidrigkeits- sondern ein Strafverfahren eingeleitet. Sie bitten etwaige Zeugen, sich unter der Telefonummer (05139) 9910 beim Polizeikommissariat Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer