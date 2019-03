Kleinburgwedel

Ohne die erhoffte Beute wieder abziehen musste ein Einbrecher, der am Dienstag am helllichten Tag in ein Einfamilienhaus in Kleinburgwedel einsteigen wollte. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hatte sich der Unbekannte zwischen 11 und 16 Uhr auf das Grundstück an der Straße Hinter dem Felde begeben. Dort versuchte er zunächst, die Terrassentür aufzuhebeln. Da dies augenscheinlich misslang, wollte der Täter dann die Glasscheibe der Tür einschlagen, die seinen Versuchen jedoch ebenfalls standhielt. Der Einbrecher gelangte somit nicht ins Haus und flüchtete. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die sich unter Telefon (05139) 9910 im Kommissariat in Großburgwedel melden sollten.

Von Frank Walter