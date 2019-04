Großburgwedel

Bargeld, einen Apple iMac-Computer und dazu noch ein Samsung-Tablet erbeuteten ein oder mehrere Täter bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Großburgwedel. Im Zeitraum zwischen Sonnabend, 15 Uhr, und Sonntag, 17.45 Uhr, hebelten sie den Kellerrost eines Hauses am Fritz-Reuter-Weg auf und verschafften sich so Zugang zu den Wohnräumen. Einmal im Gebäude durchsuchten sie die Räumlichkeiten und verschwanden anschließend unerkannt mit ihrer Beute. Die Polizei bittet etwaige Zeugen, sich unter der Rufnummer (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer