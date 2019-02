Thönse

Eine böse Überraschung am Sonntagabend erlebten die Besitzer eines Einfamilienhauses am Kleinburgwedeler Weg in Thönse. Gegen 22.15 Uhr entdeckten sie, dass in ihr Haus eingebrochen wurde. Der oder die unbekannten Täter hatten ein Fenster aufgehebelt und sind auf diesem Weg in das Haus eingedrungen. Dort entdeckten sie Schmuck und ließen diesen mitgehen. Der Einbruch geschah in der Zeit zwischen 15 und 22.15 Uhr. Zu dem Wert des entwendeten Diebesguts machte die Polizei keine Angaben. Die Beamten bitten etwaige Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 im Polizeikommissariat Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer