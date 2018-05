Thönse

Ehemalige hängen an ihrer Grundschule: Ex-Schüler haben nun in der Sonnenblumenschule Thönse ein Jubiläumskonzert gegeben. Die zehnte Auflage gestalteten die jungen Musiker unterstützt durch ihre Familien sowie der Bläserklasse des Gymnasiums Großburgwedel – und Instrumente wie etwa Klavier, Gitarre, Schlagzeug, Trompete, Querflöte und Posaune sowie Gesang erfreuten das Publikum in der rappelvollen Turnhalle der Grundschule. Durch das vielfältige Musikprogramm der insgesamt 23 jungen Künstler führten die ehemaligen Schüler Felician und Amelina Nerger.

Erlös erhält das Tierheim Burgdorf

Das Kinderkonzert war vor neun Jahren ins Leben gerufen worden, damit die Mädchen und Jungen die Möglichkeit erhalten, „ihr Können nicht nur ihrer Familie zu zeigen, sondern auch einmal auf einer großen Bühne“, berichtet Schulleiterin Jeannine Schneider. Von Beginn an wurde dabei der Erlös aus der Veranstaltung dem Tierheim Burgdorf gespendet. In diesem Jahr überreichten die beiden Viertklässler Greta und Hakon zusammen mit der Schulleiterin dem Tierheimleiter Ullrich Wallner eine Spende von 118 Euro.

Die Viertklässler Greta und Hakon sowie Schulleiterin Jeannine Schneider übergeben Tierheimleiter Ullrich Wallner den Erlös aus dem Kinderkonzert der Sonnenblumenschule. Quelle: privat

Eine Neuauflage ist auch schon für das nächste Jahr geplant – und ebenfalls „zum 20-jährigen Jubiläum sehen wir uns auf der Bühne wieder“, hofft die Schulleiterin.

Von Katerina Jarolim-Vormeier