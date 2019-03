Großburgwedel

Zwei Autos, die in der Nacht zu Mittwoch in Großburgwedel gestohlen worden waren, sind nur Stunden später 160 Kilometer entfernt in Sachsen-Anhalt wieder aufgetaucht.

Ein schwarzer BMW X1 im Wert von rund 19.000 Euro verschwand zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 6.30 Uhr am Erlenweg. Dort hatte der Wagen unter dem Carport eines Einfamilienhauses gestanden. Nur knapp einen Kilometer vom Erlenweg entfernt, an der Straße Auf dem Amtshof, stahlen die unbekannten Täter im Zeitraum von Dienstag, 17 Uhr, bis Mittwoch, 6 Uhr, einen zweiten Wagen. Der ebenfalls schwarz lackierte Ford S-Max im Wert von 10.000 Euro hatte dort in einer Parkbucht gestanden.

Gegen 9 Uhr wurden beide Wagen dann eineinhalb Fahrstunden entfernt in Burg bei Magedeburg, dicht der A2 in Richtung Berlin gelegen, wieder aufgefunden. Die Polizei stellte beide Fahrzeuge für kriminaltechnische Untersuchungen sicher und bittet Zeugen, sich unter Telefon (05139) 9910 im Kommissariat Großburgwedel zu melden.

Von Frank Walter