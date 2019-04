Großburgwedel

Das ist dreist: Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende Diesel von Fahrzeugen auf einer Baustelle in der Kokenhorststraße in Großburgwedel abgezapft. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, geschah der Diebstahl zwischen Sonnabend 17 Uhr und Montagmorgen 7.30 Uhr. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden rund 260 Liter Diesel im Wert von 320 Euro gestohlen. Die Polizei bittet etwaige Zeugen sich unter der Telefonnummer (05139) 99110 auf dem Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer