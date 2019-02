Großburgwedel

Gleich zwei Fahrräder sind am Montag in Großburgwedel verschwunden: Obwohl ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten nicht gesichert ist, scheint dies doch sehr wahrscheinlich zu sein. Die beiden Räder verschwanden nahezu zeitgleich und waren in direkter Nachbarschaft abgestellt. Entwendet wurden sie in der Von-Alten-Straße. Verschwunden sind ein rotes Mountainbike Bulls und ein braun-weißes Citybike Nexus. Das Mountainbike in der Zeit zwischen 14.45 und 15.30 Uhr abgestellt, während das andere auf der gegenüberliegenden Straßenseite um 15 Uhr abgestellt wurde. Drei Stunden später war es nicht mehr da. Die Räder waren von ihren Besitzern mit einem Seil- beziehungsweise einem Faltschloss gesichert worden.

Die Beamten des Polizeikommissariates Großburgwedel bitten etwaige zeugen sich unter der Rufnummer (05139) 9910 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer