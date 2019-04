Fuhrberg

Schwer zu schleppen hatten jetzt Diebe in Fuhrberg: In dem Zeitraum zwischen Dienstagabend, 17 Uhr und Mittwochmorgen, 7 Uhr, brachen sie auf die Baustelle an der Grundschule ein und entwendeten von dort einen Rüttler. Dazu sind sie augenscheinlich mit einem Fahrzeug auf das Baustellengelände gefahren. Jedenfalls entdeckten die eingesetzten Polizeibeamten bei der Begutachtung des Tatorts auffällige Schleifspuren, die zu dem Baustellenweg hinführten. Ein Polizeisprecher gibt den Wert der entwendeten Baumaschine mit 3000 Euro an. Er bittet etwaige Zeugen, sich bei dem Polizeikommissariat Großburgwedel unter der Telefonnummer (05139) 9910 zu melden.

Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen lesen sie in unserem Ticker.

Von Thomas Oberdorfer