Großburgwedel

Nächstes Konzert in der Reihe „Kultureller Frühling“: Das schwedische Quartett Ringmasters gastiert am 20. Februar im Amtshof. Und es sind ganz besondere Künstler, die da aus Stockholm nach Großburgwedel kommen. Den Musikern gelang es 2012 das Kunststück, als erster nicht-amerikanischen Gruppe die Barbershop-Weltmeisterschaften in den USA zu gewinnen. Dieser Wettbewerb hat eine über 50-jährige Geschichte.

Barbershop wird traditionell von Quartetten und Chören gesungen. Es ist eine Form der A-Cappella-Musik. Und das sind die Ringmasters: Die vier virtuosen Sänger Didier Linder (Bass), Jakob Stenberg (Tenor), Rasmus Krigström (Lead) und Emanuel Rolf (Bariton) kennen sich bereits seit Kindesbeinen an. Bereits im Grundschulalter besuchten die vier jungen Männer die Adolf Fredrik Musikschule. Sie ist Schwedens renommierteste Chorschule. Als nächster Schritt in ihrer Ausbildung folgte dann der Wechsel auf das Stockholmer Musikgymnasium. Heute ist jeder der vier Ringmasters Mitglied in mindestens einem Spitzenchor.

Aber sie treten immer noch gerne gemeinsam auf. Dabei haben sie die Barbershop-Musik eher zufällig kennengelernt – in einer Folge der erfolgreichen US-Zeichentrick-Fernsehserie „ Die Simpsons“. Die vier waren sofort Feuer und Flamme für diese Art von Gesang, der durch spezielle Harmonieregeln einen enormen Klangreichtum hervorbringt.

Das war 2006 und zugleich die Geburtsstunde der Ringmasters. Noch im gleichen Jahr belegten sie bereits den dritten Platz im Nordic Barbershop Contest. In den folgenden Jahren standen immer wieder Wettbewerbe in der Heimat des Barbershop Gesanges, den USA, auf dem Programm. Mit dem gewonnenen WM-Titel 2012 als Höhepunkt.

In ihren Shows spannen die vier Sänger einen Bogen von echten Barbershop-Klassikern über berührende Broadway-Songs und Filmklassiker bis hin zu den Beatles und traditionellen schwedischen Liedern.

Info: Die schwedische Barbershop-Gruppe Ringmasters tritt am 20. Februar im Großburgwedeler Amtshof auf. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 8 Euro. Karten gibt es in der Buchhandlung Böhnert und Restkarten gegebenenfalls an der Abendkasse.

Von Thomas Oberdorfer