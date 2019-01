Kleinburgwedel

So schön kann der Winter sein: Eisige Temperaturen von bis zu minus sieben Grad sorgten am Montag für verzauberte Landschaften. Dick in Raureif eingehüllte Bäume und Sträucher, dazu ein strahlend blauer Himmel und Sonne satt – so präsentierte sich auch der Würmsee als eine wunderschöne Eislandschaft.

Doch so betörend sich der kleine See in derzeit auch zeigen mag, ein Wintersportparadies wird er nicht werden. „Wir werden den Würmsee nicht offiziell zum Eislaufen freigeben“, sagte Malte Schubert, Umweltkoordinator der Burgwedeler Stadtverwaltung und warnte auch gleich vor dem Betreten der Eisfläche. „Damit diese trägt, muss sie mindestens 15 Zentimeter dick sein und davon sind wir weit entfernt“, erklärte er.

Und so bleibt der gefrorene See vor allem Spaziergängern vorbehalten und das sicherlich auch noch eine ganze Weile. Meteorologen sagen für die kommenden Tage weiter frostige Minusgrade und ruhiges Winterwetter voraus. Erst zum Wochenende könnten die Temperaturen wieder steigen und damit dem Winterzauber ein Ende setzen.

Von Thomas Oberdorfer