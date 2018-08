Burgwedel

Aus ihren Geschwindigkeitsmessplänen macht die Region Hannover kein Geheimnis – wo genau geblitzt wird, veröffentlicht sie allerdings nicht. Im September wird das mobile Radargerät dreimal im Burgwedeler Stadtgebiet aufgebaut: am Mittwoch, 5. September, am Freitag, 14. September, und am Dienstag, 25. September. Auch für Oktober stehen die Termine schon fest: Burgwedel kommt am Donnerstag, 4. Oktober, an die Reihe, am Montag, 15. September, sowie am Mittwoch, 24. Oktober.

Von Martin Lauber