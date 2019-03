Nachrichten Burgwedel - Bauplanung Gymnasium: TSG kritisiert lange Zeit ohne Sporthallen Wie und wo können die Burgwedeler Sportvereine trainieren, wenn die Stadt für den Schulneubau noch in diesem Jahr die zwei kleinen Sporthallen am Gymnasium abreißt? Diese Frage treibt die TSG um und hat bei der Jahresversammlung für Kritik an der Bauplanung gesorgt. Kritik, die Bürgermeister Axel Düker so ganz und gar nicht nachvollziehen kann.

Beim Gymnasium ändert sich einiges: Als erstes sollen die Sporthallentrakte F und G abgerissen und an ihrer Stelle neue Klassen für die Jahrgänge 5 bis 10 entstehen. Die Aula daneben (H) wird saniert, während im Trakt A die Naturwissehaften gebündelt werden. In der Mitte (B/E) bekommen die Verwaltung ebenerdig und die Oberstufe in den beiden Obergeschossen mehr Platz, bevor ganz zum Schluss die Trakte C und D. dem Bagger zum Opfer fallen. Quelle: zur Brügge (Archiv)